Эксперт: развитию Украины мешает очень серьезный фактор, и стране грозит утечка мозгов

Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии, в журнале Новое время пишет о том, что над Украиной нависла еще одна большая угроза – страна не сможет дальше развиваться из-за недоверия граждан к политикам, и в конечном итоге это может привести к утечке мозгов и к долгим годам вялотекущей экономики.
Как информирует replyua.net, Вышлинский отметил, что ровно через три года после избрания новой власти в стране недоверие к нынешним политикам уже побило все антирекорды, и даже двадцати процентов поддержки сейчас не набирает никто – ни премьер, ни президент, ни бывший премьер, ни спикер ВР. Эксперт приводит и другие данные – уровень недоверия к этим политикам сейчас превысил 75 процентов, и это катастрофические цифры для Украины.
«У оппозиции дела обстоят не лучше. К Юлии Тимошенко, Олегу Ляшко и Юрию Бойко плохо относятся более 70 процентов украинцев. В Украине нет ни одного политика национального уровня, чья доля доверяющих не отстает в разы от доли тех, кто ему не доверяет», пишет Вышлинский, ссылаясь на результаты последних опросов в стране.