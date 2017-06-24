Блогер: слушая инициативы Богомолец, начинаешь понимать, что здравый смысл отсутствует полностью

Как пишет известный украинский блогер Сергей Марченко, когда человек в чем-то не разбирается, то всегда нужно прислушиваться к здравому смыслу. Сергей Марченко отмечает, что, если, к примеру, он не разбирается в тонкостях свободы слова, но здравый смысл подсказывает, что брать деньги за снятие резонансной публикации – это плохо, поэтому позиция прокуратуры выглядит намного правдивее, чем позиция Гужвы и его защитников.
По словам Сергея Марченко, что-то похожее мы можем наблюдать и в медицине, где с одной стороны Уляна Супрун, а с другой Ольга Богомолец. Первая выступает за масштабное реформирование медицины, вторая изо всех сил критикует любые начинания министра, блокирует на уровне своего комитета здравоохранения в парламенте, мол, существующая система вполне эффективна.
«Чтобы разобраться, кто из них помогает медицине, а кто вредит, можно анализировать факты. Вот один из них. Супрун предложила ввести минимальный проходной бал 150 по ЗНО для студентов-медиков, а Богомолец радостно рапортует, что добилась отмены проходного бала. Если руководствоваться здравым смыслом, то, независимо от личных симпатий к Супрун или Богомолец, ты понимаешь, что не хотел бы, чтобы тебя лечили троечники. И все становится на свои места», – подытожил Сергей Марченко.