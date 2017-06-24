Максакова разразилась громким заявлением о Крыме

Мария Максакова, бывший депутат Госдумы, которая переехала в Украину, заявила о том, что Никита Хрущев, лидер СССР «впарил Крым Украине», поскольку не знал, как нужно поступить с полуостровом.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Fakty.ua, Максакова отметила, что на протяжении многих десятилетий украинским властям было очень трудно развивать Крым, и он почти по всем показателям серьезно отставал от других регионов Советского Союза, однако потом «на непонятных основаниях» Россия снова захватила полуостров. Также Максакова заявила, что была против присоединения Крыма к России и даже не присутствовала на заседании Госдумы в тот момент, когда проходило голосование, и она понятия не имеет, кто голосовал за нее.
Более того, бывший российский депутат утверждает, что 18 марта 2014 года она также отсутствовала в Кремле, когда проходили торжества по случаю референдума. Нужно отметить, что ранее все СМИ писали о том, что Максакова вместе со своим мужем Денисом Вороненковым активно поддерживала аннексию Крыма.