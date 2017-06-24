Блогер: Гужва, Притула, Лещенко так сильно возненавидели Порошенко, что не заметили, как полюбили Путина

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Известный украинский блогер Андрей Швец у себя в Facebook пишет о том, что, как не странно это звучит, но украинские журналисты объявили открытую и беспощадную войну Украине. Речь идет не о конкретных политиках во власти или оппозиции, речь именно о государстве Украина. Так несмотря на то, что уже весь мир увидел российские следы на Донбассе и в Крыму, украинские СМИ продолжают давать повод всему миру и украинцам поверить в «гражданскую войну».Андрей Швец отмечает, что можно иметь личную позицию и не воспринимать Порошенко или его инициативы, но нельзя в своих материалах просить Евросоюз не предоставлять Украине безвиз, просить МВФ не предоставлять Украине очередной спасательный транш помощи. Можно писать аналитические материалы о власти, критикуя ее, но нельзя устраивать праздник по поводу очередного провала власти, хлопая в ладоши от того, что опять перенесли безвиз или ассоциацию с Украиной.Как пишет блогер, если же говорить о товарищах Гужве, Притуле, Лещенко, Даниленко и прочих Мураевых, вывод только один: они так сильно ненавидели Порошенко, что не заметили, как полюбили Путина.