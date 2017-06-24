Волох: учитывая такое заявление, нужно оставить в покое всех коррупционеров

Карл Волох, известный украинский эксперт, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал задержание Игоря Гужвы и отметил, что сейчас он вынужден перечитывать перлы некоторых журналистов о том, что на примере Гужвы в Украине началось избирательное правосудие.
Как передает replyua.net, Волох подчеркнул, что журналисты пишут о том, что «досталось только Гужве, хотя на самом деле деньги с политиков вымогают абсолютно все». «Предлагаю на этом же основании оставить в покое всех коррупционеров. Учитывая повсеместность этого явления, сажать, по такой логике, нужно либо всех сразу, либо никого, чтобы не избирательно», отмечает Волох. По его словам, если в Украине еще не посадили Ахметова, на этом основании можно смело отпускать на свободу большинство заключенных – и бандитов, и воров, причем перед ними надо не просто извиниться, но еще и выплатить денежную компенсацию.
«И Януковича с его пацанами надо позвать взад, это само собой. Тем более, возвращением ему конфискованного бабла уже Трансперенси Интернешнл занялась. Так победим!», добавил Волох.