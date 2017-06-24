Социолог: не хочется это признавать, но украинцы и россияне останутся врагами еще долгие-долгие годы

Лев Гудков, известный российский социолог и директор Левада-Центра, в блоге на Новом времени пишет о том, что для россиян Украина останется врагом номер один еще много лет, и такое исследование (об отношении к странам) центр проводит очень давно, а последние результаты настораживают, сообщает replyua.net.
По словам Гудкова, именно после того, как к власти пришел Путин, в России резко усилились антизападные настроения, и те страны, которые взяли западный курс, у большинства россиян ничего, кроме неприязни, не вызывают. «Периодически страны и настроения меняются, но в целом – это балтийские государства, Соединенные Штаты, как традиционный символический и потенциально военный противник. Иногда на первые места выходила Грузия, против которой была развязана серьезная пропаганда как накануне русско-грузинской войны, так и после ее окончания», пишет Гудков.
По словам социолога, теперь на первое место по антипатии вышла Украина и бессмысленно надеяться, что эта тенденция может кардинально измениться в ближайшее время, - в РФ уверены, что в Киеве все контролируется фашистами.