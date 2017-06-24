Яковина: Илон Маск затронул весьма интересные темы

Илон Маск недавно рассказал о масштабном проекте, связанном с колонизацией Марса в ближайшем будущем, а также заявил о новой области, где могут применяться ракеты.
Как сообщает replyua.net, об этом в блоге на Новом времени пишет Иван Яковина, корреспондент издания. По его словам, изобретатель считает, что самые тяжелые ракеты, которые создаются в настоящее время, через несколько лет можно будет использовать и на Земле, чтобы перевозить большие грузы и даже людей. «По его оценкам, ракета сможет доставить несколько десятков тонн груза из Нью-Йорка в Токио, например, всего за 10 минут. Это будет настоящий переворот в транспортной сфере», пишет Яковина. По его словам, также нужно отметить еще одну новость, связанную с Илоном Маском – Китай переманивает к себе Теслу, и возле Шанхая построено предприятие, где, собственно, теперь будут собирать дорогие электрокары.
«Если Tesla захватит безграничный китайский рынок, то у Илона Маска будет куча денег для продвижения главной его цели – построения колонии на Марсе, жителем которой я собираюсь стать лет через десять», добавил корреспондент.