Политолог: «Страна.ua» является сиамским близнецом пропагандистских каналов и изданий

Тарас Березовец, известный украинский политолог, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал задержание Игоря Гужвы, главреда «Страны», информирует replyua.net.
По словам Березовца, это издание абсолютный сиамский близнец российских пропагандистских агентств и телеканалов – таких, как RT, Россия 24, НТВ, Лайф, Звезда, и отличие «Страны» заключается в том, что у нее не российская, а украинская прописка, но однозначно всем понятно, что «Страна» никак не относится к либеральным и свободным СМИ в Украине. «И когда Эммануэль Макрон лишил российские каналы аккредитации в своем предвыборном штабе, а потом публично выпорол их на пресс-конференции с Путиным, никому во Франции не пришло в голову обвинить президента в наступлении на свободу слова», считает политолог.
По мнению Березовца, именно по этой причине пропагандисты всегда обращают свободу демократии против нее, и им известна только свобода вражды, дезинформации и вранья.