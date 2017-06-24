Политолог: украинцы должны понять, что им бесполезно надеяться на Трампа

Цви Ариэли, известный украинский и израильский политолог, считает, что Соединенные Штаты при президенте Дональде Трампе не будут оказывать на Россию давление, которое бы смогло заставить ее вывести с Донбасса все свои войска.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Ариэли отметил, что для Вашингтона украинский вопрос по-прежнему остается важным, однако Трамп не захочет оказывать сильное давление на российскую сторону. «Он не настоит на том, чтобы РФ вывела свои вооруженные соединения и оставила эти районы. Тогда Россия может не сотрудничать с Трампом по другим вопросам. Поэтому рассчитывать, что Трамп нам срочно поможет, не имеет смысла», считает политолог. По его мнению, в настоящий момент украинским властям необходимо сосредоточиться не на разговорах о поддержке США, а на решении очень важных внутренних проблем, в частности, на воспитании детей и на борьбе с коррупцией.
Ариэли уверен, что украинцы, которые родились в своей стране, почему-то привыкли относиться к ней, как чужому дому, и им нужно понять, что они у себя, поэтому должны знать, что нельзя выкидывать мусор куда попало, нельзя «косить» от армии и, главное, надо меньше думать о Трампе.