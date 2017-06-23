Эксперт: Андрей Иванович явили милость и согласились, чтобы за них их же работу выполняла ОГА

Мэр Львова Андрей Садовый, некоторое время подумав таки дал добро на то, чтобы его проблемы решила областная власть. Правда, прежде, чем пан Садовый дал свое согласие, он высыпал кучу бессмысленных заявлений, обвинений, нареканий, но, тем не менее, главное, что Львов наконец-то очистят, мусороперерабатывающий завод начнут строить, и наш родной Львов опять будут вспоминать только в контексте высокой европейской культуры, старых традиций и великолепной архитектуры. Об этом на своей странице в Facebook пишет известный украинский блогер и политический аналитик Тарас Черновил.
Эксперт добавляет, что все же существует вероятность того, что «доблестная команда» партии «Самопомич» опять предпримет какие-то радикальные меры, чтобы окончательно завалить свой рейтинг, ради очередной политической авантюры.
Тарас Черновил пишет, что его терзают сомнения, что мэр Львова вот так возьмет и успокоится. «Неужели высокопоставленный психиатр Украины, который в команде Садового возглавляет парламентскую фракцию, опять не придумает какой-то «креативчик» и спектакль голодания придется заканчивать», – резюмировал Черновил.