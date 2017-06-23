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СпецтемаЭксперт рассказал, кто из президентов на самом деле самое большое зло Украины

Корреспондент: эта новость в будущем позволит нам увидеть то, что мы даже не представляем

Корреспондент: эта новость в будущем позволит нам увидеть то, что мы даже не представляем
Иван Яковина, корреспондент Нового времени, в своем блоге сообщает очень интересную новость, которая не имеет никакого отношения к политике, передает replyua.net.

По его словам, космические агентства США и Европы планируют в следующем году запустить в космос телескоп «Джеймс Уэбб» - здоровенный орбитальный «аппарат», зеркало которого в диаметре достигает шести с половиной метров. «Он будет постоянно находиться в тени Земли и охлаждаться до температур, близких к абсолютному нулю. Это позволит телескопу заглянуть так далеко и рассмотреть такие подробности, что мы сейчас даже не предполагаем, что он там может увидеть», отмечает корреспондент.

По его словам, телескоп «Хаббл», который был запущен уже давно, сильно устарел, и «Джеймс Уэбб» по сравнению с ним – это последнее чудо современных технологий, которое может даже изучать и рассматривать планеты, находящиеся далеко за пределами Солнечной системы. Яковина подчеркивает, что телескоп будет наблюдать за каждой такой планетой и подавать сигналы о том, может ли там существовать какая-то жизнь.
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