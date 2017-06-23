Бутсов: мусорная проблема во Львове не решается голодовкой

В своем блоге журналист Юрий Бутусов отмечает, что голодовка в качестве протеста политического характера имеет только тогда определенные основания, если эта идея на самом деле стоит смерти от голода, сообщает replyua.net. При этом Бутусов вспомнил, как десяток бойцов из Ирландии, не согласных с принятым в парламенте Великобритании законом об ограничении прав заключенных. Причем двое из протестующих были депутатами британского высшего законодательного органа. Но власти оказались более упрямыми и отказались идти на компромисс, вследствие чего десяток участников голодовки постепенно скончались.
Еще один пример, о котором вспомнил Бутусов – шесть лет назад, о начале голодовки объявил индийский йог, не соглашавшийся с экологической политикой властей. Впрочем, и в этой стране высшее руководство не прислушалось к его призывам. Спустя 73 дня
протестующий впал в кому и в скором времени умер.
«Идя во власть, люди должны что-то делать, а голодовка присуща лишь тогда, когда нет ни прав, ни полномочий. Я уверен, что львовская мэрия обладает всеми необходимыми ресурсами для решения проблемы мусора», - написал журналист.