В регионах политики местного разлива так и не поняли, что наличие своего медиа еще ничего не гарантирует, – Хоруженко

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Популярный украинский блогер и общественный активист Александр Хоруженко у себя в соцсети Facebook пишет, что удивляет тенденция, когда некоторые политики в регионах пытаются сформировать себе надежную защиту, купив себе какой-то телеканал или газету. По мнению эксперта, при этом, люди совершенно не понимают, как этими вещами пользоваться, не понимают, что наличие своих медиа – вообще ничего им не гарантирует. Люди играют в игры, не понимая, как это работает в современном мире.«Один из региональных политик, например, специально создал телеканал, чтобы через воздействие на информационное поле гарантировать себе физическую безопасность. Это так смешно и недальновидно было с самого начала. А теперь на его 12 квартир в Киеве, которые могут подлежать специальной конфискации, как имущество, полученное в результате совершения преступления или которое является доходом от такого имущества, следственным судьей наложен арест в виде запрета их отчуждения», – написал Александр Хоруженко.Он добавляет, что медиа сейчас не только классический коммуникатор и гарант правил игры, где равны все. Медиа задает тон дискуссии, формирует видение, должны быть на несколько шагов впереди политиков ценностно и интеллектуально. В регионах журналистов политики используют как обслугу.