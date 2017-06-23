Журналист: если Гужва выйдет на свободу, то мы получим новый провальный случай и укрепление пятой колоны в стране

Как пишет у себя в Facebook известный украинский блогер и журналист Юрий Луканов, комментируя задержания Игоря Гужвы важно вспомнить немного предыстории деятельности скандального редактора. Гужву в свое время выгоняли из газеты «Сегодня», где он был главным редактором, тогда еще не было войны, кипели разве что политические баталии. Затем Гужва еще с покойным Бузиной объявили о создании движения в защиту свободы слова. Тогда неожиданно Гужва переехал в Москву и стал работать на какой-то руководящей должности газеты «Московские новости».
По мнению журналиста, совершенно очевидно, что «Вести» и «Страна. юа», которые он создал, вернувшись в Киев, являются инструментами влияния Москвы, но нынешние события к содержанию изданий не имеют отношения. Поэтому, у следствия должны быть веские аргументы для репрессивных действий против него, не только материальные доказательства, но и следственные действия должны быть проведены в строгом соответствии с процедурой.
«Правоохранители должны предоставить веские доказательства, действовать в строгом соответствии с процедурой. Иначе мы получим новый провальный случай, а эмоции все же стоит успокоить», – написал Юрий Луканов.