Блогер: Россию «взорвет» гнев, когда поляки начнут сносить четыре сотни своих памятников Советскому Воину-Освободителю

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Известный российский оппозиционный блогер Павел Шехтман у себя в Facebook пишет о том, что ему страшно представить, какой в России начнется переполох, когда поляки начнут сносить четыре сотни своих памятников Советскому Воину-Освободителю. По мнению блогера, правильно будут делать, что начнут сносить, потому что памятники эти – вовсе не про Вторую Мировую войну, они совершенно про другое.Как пишет Павел Шехтман, вот, если бы Россия по-настоящему заклеймила преступления коммунизма против человечности и не заявляла себя при любом удобном и неудобном случае как СССР сегодня – тогда бы да, они были для поляков про давнопрошедшие времена, про фрагмент истории и можно было бы вести академические дискуссии о том соотношении добра и зла, которое дал приход сталинских «освободителей» на место гитлеровских оккупантов.«Теперь же – извините. Вы хотите «русский мир»? Вы мечтаете об империи? Так принимайте и все последствия. Оказывается, патриотизм бывает не только у русских. Оказывается, патриотизм может быть направлен против «русского мира и империи», - резюмировал Павел Шехтман.