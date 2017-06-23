Блогер: мусором Львов начали забрасывать не агенты Банковой и еще далеко до 2014 года

Известный украинский блогер Юрий Богданов у себя на странице в соцсети Facebook рассказывает о том, что он по роду занятия подробно изучил статистику по жизни Днепропетровской области, отдельно просмотрел данные по отходам и мусору, ибо в современном мире при любом долгосрочном планировании территорий фактор экологии и отходов крайне важен с точки зрения капитализации.
Как пишет Богданов, ситуация в области, как и в целом по стране не очень и накапливались десятилетиями. По словам блогера, речь идет о миллиардах тонн и в Днепре вопрос уже решается, бел лишних криков и требований к центральной власти.
По словам Юрия Богданова, вспоминая мусорный коллапс Садового, он бы поверил в мифическую вину Гройсмана – Порошенко, если бы мусор во Львов свозили и выбрасывали прямо на улицах агенты Банковой, но так не происходит. Попыток построить завод во Львове был десяток. Все провалила городская власть. Еще до 2014 года и революции Достоинства и отношения с областью Садовый начал портить не вчера. «Искренне сочувствую друзьям, которые в это втянуты, но это фарс, друзья, прикрытие собственной некомпетентности и жадности и не более», – резюмировал Юрий Богданов.