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Журналистка рассказала, когда закончится политическое кино и Львов очистят от мусора

Журналистка рассказала, когда закончится политическое кино и Львов очистят от мусора
Известная украинская журналистка Марьяна Пьецух у себя в Facebook пишет о том, что история с мусорной проблемой во Львове все отчетливее начинает напоминать какой-то политический триллер. Чего только стоит вчерашний поход жены мэра Львова Андрея Садового Екатерины Кот-Садовой к председателю Львовской облгосадминистрации Олегу Синютки. Женщина пришла с пикетом партии «Самопомич», но публично здороваться с главой Львовской ОГА отказалась.

Как пишет журналистка, это все политическое кино будет продолжаться до тех пор, пока терпение не лопнет у самих львовян и они не выйдут многотысячным протестом под Ратушу, где сидит Садовый, и под ОГА, где сидит Синютка, и под правительство, и под администрацию президента. Пока же одни львовяне, протестуя против невывоза мусора, перекрывают дороги, другие львовяне на них кричат, потому что не могут спокойно доехать на работу. Ну и есть еще маленькая часть львовян, которые сортируют свой мусор, выбрасывая мусор возле домов.

Тем временем во Львовском горсовете пообещали, что теперь будут обозначать контейнеры и просить людей бросать пищевые отходы, которые воняют, в отдельные контейнеры, чтобы приоритетнее сначала вывозили их.
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