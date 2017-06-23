Социолог назвала фактор, который может повлечь резкое сокращение населения планеты

Социолог Ирина Бекешкина, директор Фонда демократических инициатив, сделала заявление о том, что из-за стремительного развития высоких технологий совсем скоро возникнет дефицит рабочих мест, и из-за этого начнет сокращаться население планеты.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, социолог отметила, что рабочих мест уже сейчас катастрофически не хватает. «Другое дело, что сейчас наблюдается другая тенденция, когда рабочих мест становится все меньше и меньше. Иногда даже искусственно тормозится внедрение новых технологий, потому что это означает сокращение рабочих мест», заявила Бекешкина. Она уверена, что в недалеком будущем такая проблема уже будет связана с перспективой, что людей на Земле будет становиться все меньше и меньше, особенно в развитых государствах.
Однако с социологом могут не согласиться сотрудники ООН, которые накануне опубликовали интересный прогноз. Согласно их расчетам, уже в 2050 году население планеты достигнет десяти миллиардов, при этом рост рождаемости будет бить все рекорды в развивающихся странах, а европейские государства продолжат стареть.