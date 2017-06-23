Блогер: задержание Гужвы – это залет для всей «антикоррупционной» тусовки, которая прямо и косвенно курируется из Москвы

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Главного редактора скандального интернет-издания «Страна.uа» Игоря Гужву после задержания около 04:00 23 июня 2017 года отвезли в здание Главного управления МВД Украины в Киеве. Как пишет у себя в Facebook блогер Mason Lemberg, задержание Гужвы – это залет для всей так называемой «антикоррупционной» тусовки, которая прямо и косвенно курируется из Москвы. Об этом свидетельствуют очень многие факторы, прежде всего, шок и слишком нервная реакция.По мнению блогера, именно поэтому, сразу же после задержания Гужвы, его кружение мигом бросилось уничтожать какие-то документы, переписки и так далее, которые могли бы привести в Москву. «Самое смешное и самое интересное, что этот залет Гужвы стал неожиданностью, наверное, для всех. Я не верю, что Москва ему не платила достаточно для существования, но, наверное, естественная скупость победила», – написал Mason Lemberg. Он отмечает, что кроме скупости Гужвы, в его задержании сыграл свою роль еще один фактор – безнаказанность за так называемые «антикоррупционные расследования», которые стали предметом шантажа и вымогательств со стороны так называемых «расследователей».Как пишет блогер, логика действий Гужвы была простой «Все зарабатывают, а чего бы мне не заработать?», но, тем самым, он загнал в тупик не только себя, но и всю курируемую из Москвы тусовку, которая маскировалась под патриотов, антикоррупционеров и так далее.