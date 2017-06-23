Школьники Одесской области продолжают учиться по советским учебникам

Пятиклассники средней школы села Утконосовка, что в Одесской области, получили на руки учебники русского языка, которые были напечатаны еще во времена СССР.
Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил Андрей Цаплиенко, известный журналист, и разместил соответствующие снимки. «Оккупация начинается с головы. Причем с детской. И враги это хорошо понимают. Эти учебники русского языка на днях выдали пятиклассникам», написал журналист. В учебнике можно найти много чего интересно – и красный флаг с серпом и молотом, и информацию о старых границах, которые были при СССР, и тексты о комсомоле, колхозах и пятилетке.
«Интересно, как учитель русского языка в Утконосовке объясняет современным детям значение несуществующих понятий? Вообще-то колхоз, комсомол, пятилетка – это самый настоящий коммунистический новояз, исковеркавший, а не украсивший русский язык. Примитивный словесный конструктор. Убогий, как барак для рабсилы», добавил Цаплиенко. Он отметил, что теперь «украинцы видели все», а ведь в стране идет декоммунизация.