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Журналистка: Садовому предложили «помощь», приняв которую он окончательно окажется политическим банкротом

Журналистка: Садовому предложили «помощь», приняв которую он окончательно окажется политическим банкротом
Украинская журналистка Марьяна Пьецух у себя в Facebook пишет о том, что Садового посадили в лужу. Львовский мэр надеялся, что его услышат, пойдут на встречу и выполнят практически все условия – выделят резервные полигоны, куда два года он будет возить мусор, пока строится завод, а вместо этого ему предложили отдать на два года всю очень ценную мусорную отрасль в руки облгосадминистрации, которую возглавляет его потенциальный конкурент на выборах мэра Олег Синютка. Фактически, Садовый передаст часть своих полномочий. Журналистка отмечает, что если так пойдет и дальше, то недалеко и до того, что Садовому придется передать и полномочия городского головы.

Как пишет Марьяна Пьецух, если Садовый соглашается, что его проблему будет решать областная власть, то этим самым он признает свою несостоятельность и теряет контроль над мусорными потоками. Плюс, дает все карты исполнительной власти и оппонентам доказать, какие они крутые хозяйственники и вытащили Львов из дерьма. Если не соглашается на такую «помощь», то нарывается на проклятия львовян. По мнению журналистки, исходя из этого можно с уверенностью сказать, что Садового просто загнали в угол.

Журналистка подчеркивает, что предложение Синютки – лишь доказательство, что при большом желании полигоны области могут принимать мусор из Львова. В Садового есть вариант согласиться, но решение застопорится на уровне голосования в городском совете, потому что для передачи полномочий областному совету и выделения для этого 300 миллионов гривен нужно решение сессии, но людям от этого легче не станет.
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