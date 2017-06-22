Целая группа французских парламентариев, поддерживающих аннексию Крыма и РФ не попали в парламент

Популярный украинский журналист и блогер Роман Цимбалюк у себя в Facebook пишет о том, что, как ни обидно будет президенту РФ Путину и компании, но основной костяк французских депутатов – частых гостей в Госдуме РФ, катающихся в оккупированный Крым и дающих «помпезные пресс-конференции» в Москве пролетели мимо нового состава нижней палаты как фанера над Парижем.
«Особенно я переживал за «моего друга» Thierry Mariani, он считает, что я задаю «дерьмовые» вопросы, а он ездит в Крым «из-за убеждений». А я считаю, французы – народ свободный, и за проституток голосовать не стал», – написал блогер. По его словам, «пролетели» «друзья Путина» в своих округах. Роман Цимбалюк подчеркивает, что приятен сам факт осознанного выбора французов, которые показали целой группе «русофилов» красную карточку, больше не желая наделять их правом представлять свои интересы на международном уровне.
Любовь экс-парламентариев к РФ понять можно, были бы членами «Единой России» сидели на теплых креслах долго и счастливо, а тут выборы как назло, хотя справедливости ради, парочка «любителей» Достоевского или российских нефтяных денег пробрались в парламент, так что возможно украинцы еще «насладятся» песней про исконно русскую землю на французском языке, но точно не так часто как раньше.