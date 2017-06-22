У нас действительно гражданская война, – военный волонтер

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Известный украинский военный волонтер и блогер Мирослав Гай у себя в Facebook пишет о том, что он является сторонником какой-либо политической силы в Украине, но за последнее время пришел к выводу, что русские уже три года пытаются доказать всему миру, что в Украине самая настоящая гражданская война. Мы с трудом доказываем всем, что это ложь, но то, что происходит вокруг мэра Львова Садового и мусора, это же явная атака целью которой является дискредитация всей партии «Самопомич».Блогер отмечает, что с другой стороны, Садовый сам виноват по всем статьям. Сколько раз, еще до войны, Львову предлагали строить мусоросжигающий завод? Не сошлись в цене и откатах и вот мы имеем ситуацию, где от политической, достаточно мелочной борьбы, где все стороны смотрятся отвратительно, страдают граждане.«Вместо того, чтобы решить проблему, стороны развивают ее и используют для удушения оппонента. Для чего? Дураки. Вы же смотритесь все ничтожествами. Полный деструктив, а, если серьезно – вот это и есть гражданская война, она действительно идет, но исключительно на уровне правящей верхушки», – резюмировал Мирослав Гай.