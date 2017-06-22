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Политолог: безлюдные Киев, Харьков, Одесса – семейная для каждого цена за жадность до территорий и ресурсов двух монстров

Политолог: безлюдные Киев, Харьков, Одесса – семейная для каждого цена за жадность до территорий и ресурсов двух монстров
Известный украинский политолог и блогер Алексей Голобуцкий у себя в Facebook пишет о том, что сегодня исполняется 76 лет, как главный союзник СССР перестал рассчитывать на договоренности о ненападении и взаимодействии в переделе Европы, окончательно перестал верить в честность русских даже ради их собственной выгоды и за вероломство Сталина как союзника Рейха расплатились своими жизнями более 10 миллионов украинцев.

«Если наглядно, то представьте жуткую прогулку по пустым, абсолютно пустым, без единого человека улицам всех областных центров Украины. Безлюдные Киев, Харьков, Одесса, Херсон, Львов, Ивано-Франковск, Николаев, Днепр, Черкассы и Чернигов, Житомир и Винница... Никого, ни одной души», – написал Голобуцкий.

По его словам, все могли бы быть пущены в жуткую сталинско-жуковскую мясорубку, застрелены, утоплены ватутиными в Днепре, пущены безоружными на танки, пристрелены в спину заградотрядами, заморены голодом и холодом. «Это – наша личная, семейная для каждого цена за жадность до территорий и ресурсов двух монстров», – резюмировал политолог.
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