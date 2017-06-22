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Дипломат: каждый из здравомыслящих людей должен понимать, что Третья мировая война может стать последней для человечества

Дипломат: каждый из здравомыслящих людей должен понимать, что Третья мировая война может стать последней для человечества
Украинский блогер и дипломат Вадим Трюхан у себя на странице в Facebook пишет о том, что 76 лет назад, с нападения гитлеровской армады на Сталинскую советскую империю началась грубая и кровавая часть Второй мировой войны. Вся территория Украины, которая тогда была частью СССР, попала под оккупацию. Погибло, по разным оценкам, от 7 до 10 миллионов человек. В Украине практически вся инфраструктура и экономика была разрушена. Несколько миллионов украинцев были насильственно вывезены на чужбину на принудительные работы, а борьба за независимость не привела к успеху.

По мнению блогера, в этот день не стоит дискутировать или ломать «копья», пытаясь установить кто, когда и в чем был виноват в те трагические времена. Это дело историков, в которых до сих пор впереди много работы по установлению фактов и описания всех событий.

Вадим Трюхан подчеркивает, что сегодня следует помянуть погибших и находиться в скорби. «Во времена, когда мир по сути оказался на краю очередной пропасти, через болезненные амбиции некоторых «царей» или скорее «царьков», необходимо наконец-то задуматься о последствиях любых политических решений и действий и начать работать над восстановлением глобальной системы безопасности, возобновлением дееспособности международного права и недопущения третьей, которая может оказаться последней, мировой войны», – подытожил дипломат.
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