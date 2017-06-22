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Блогер пояснив, чому жінкам треба бити на сполох, адже мінімум сорок років піде на відновлення породи справжніх чоловіків

Блогер пояснив, чому жінкам треба бити на сполох, адже мінімум сорок років піде на відновлення породи справжніх чоловіків
Відомий український військовий блогер і політичний експерт Олексій Орестович в Facebook пише про те, що в Україні є кумедний феномен: ціла формація чоловіків, які, перебуваючи у поважному віці, десь за сорок, та у пристойному добробуті, зважаючи на автівки, телефони та одяг, продовжують поводити себе, як дрібні дворові «шісткі». Як пише блогер, промовляють через відстовбурчену нижню губу, використовують напівблотну мову, розв'язні рухи, барсеточки, і вічна готовність до базарного скандалу та прокачки «прав».

Як пише блогер, швидше за все такий феномен відбувається то, що вони намагаються наслідувати тих, кого дуже боялися у дитинстві. Олексій Орестович відмічає, що серед молоді таких «наслідувачів» стає все менше, а тому вірогідність побачити «блотних» чоловіків за 40 через кілька десятків років все менше. Є ще одна категорія, хитріша: ці намагаються наслідувати тих, хто шугав тих, кого вони боялися у дитинстві. Ці хлопці зазвичай зустрічаються серед дрібних чиновників, прокурорських. Ці нещасні вважають, що згадані манери – дійсно ознака сили.

За словами Олексія Орестовича, є ще категорія недолюблені сини: вінець творіння неповноцінних родин, відсутності або розгубленості батьків, якісної освіти, та, наперед усього, гарних прикладів людей, які: сильні, успішні та пристойні одночасно. Блогер наголошує, що висновок простий: «тепер, років сорок піде на відновлення породи, подолання травм, викриття хибних моделей соціалізації та засвоєння нових – аж до виправлення на генному рівні. Втім, при бажанні, якщо мова про індивідуальне, це можна зробити роки за два. Достатньо пригадати, що ви – людина, а не мавпа».
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