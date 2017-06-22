Блогер пояснив, чому жінкам треба бити на сполох, адже мінімум сорок років піде на відновлення породи справжніх чоловіків

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Відомий український військовий блогер і політичний експерт Олексій Орестович в Facebook пише про те, що в Україні є кумедний феномен: ціла формація чоловіків, які, перебуваючи у поважному віці, десь за сорок, та у пристойному добробуті, зважаючи на автівки, телефони та одяг, продовжують поводити себе, як дрібні дворові «шісткі». Як пише блогер, промовляють через відстовбурчену нижню губу, використовують напівблотну мову, розв'язні рухи, барсеточки, і вічна готовність до базарного скандалу та прокачки «прав».Як пише блогер, швидше за все такий феномен відбувається то, що вони намагаються наслідувати тих, кого дуже боялися у дитинстві. Олексій Орестович відмічає, що серед молоді таких «наслідувачів» стає все менше, а тому вірогідність побачити «блотних» чоловіків за 40 через кілька десятків років все менше. Є ще одна категорія, хитріша: ці намагаються наслідувати тих, хто шугав тих, кого вони боялися у дитинстві. Ці хлопці зазвичай зустрічаються серед дрібних чиновників, прокурорських. Ці нещасні вважають, що згадані манери – дійсно ознака сили.За словами Олексія Орестовича, є ще категорія недолюблені сини: вінець творіння неповноцінних родин, відсутності або розгубленості батьків, якісної освіти, та, наперед усього, гарних прикладів людей, які: сильні, успішні та пристойні одночасно. Блогер наголошує, що висновок простий: «тепер, років сорок піде на відновлення породи, подолання травм, викриття хибних моделей соціалізації та засвоєння нових – аж до виправлення на генному рівні. Втім, при бажанні, якщо мова про індивідуальне, це можна зробити роки за два. Достатньо пригадати, що ви – людина, а не мавпа».