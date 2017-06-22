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Политолог рассказала, почему у Трампа и Порошенко было только 20 минут

Политолог рассказала, почему у Трампа и Порошенко было только 20 минут
Известная украинская блогер и политический эксперт Олеся Яхно-Белковская на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что для тех, кто обращал внимание на хронометраж встречи Порошенко и Трампа, наверное, будет интересно, что короткие, но предметные встречи – это особенность стиля Трампа, нередко формулирующего свою позицию в формате сообщений Твиттера.

Как пример политолог приводит встречу Трампа с генсеком ООН Гутеррешем, которая длилась 10-15 минут, переговоры с президентом Турции Эрдоганом – 20 минут, встреча с папой римским Франциском – 28 минут. По словам Олеси Яхно-Белковской, уже известно всем, что Трамп как бизнесмен стал соавтором самых быстрых в мире бизнес-переговоров на многомиллионную сумму. У бизнесмена Рикардо Беллино было вообще 3 минуты на презентацию своего плана, после чего Трамп был настолько поражен, что сразу заключил с ним контракт. «В отношении политики, видимо, сказывается бизнесовое прошлое – переговоры высокого уровня, особенно если они хорошо подготовлены и предметные, не длятся часами, а содержание переговоров гораздо важнее хронометража», – написала политолог.

Она подметила, что в этом смысле, пользуясь подходом Трампа на «краткость и конкретность», вполне можно отметить, что Порошенко в ходе переговоров с Трампом получил то, чего собственно несколько месяцев подряд добивались украинские дипломаты: это общая позиция Украины и США относительно переговорного формата по разрешению ситуации на Востоке Украины, алгоритм реинтеграции Донбасса и условия получения высокоточного оборонительного оружия.
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