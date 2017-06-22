Таран: для тех, кто считает, что украинскую делегацию в США встретили не так, как надо

Сергей Таран, известный украинский политолог, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал визит Петра Порошенко в США и его встречу с Дональдом Трампом, сообщает replyua.net.
По словам политолога, тем украинцам, которые посчитали, что украинскую делегацию в Вашингтоне встречали не так, как это положено, он советует перечитать их старые посты о том, что скоро Украину сольют, а санкции отменят, а также о том, что будут проведены выборы на оккупированных территориях, а встречи между Трампом и Порошенко никогда не будет. Политолог отмечает, что после встречи глав двух государств нужно сделать несколько важных выводов. «Изоляционизма не будет. Президент США отказался от идеи закрыться от мировых проблем и сосредоточиться исключительно на внутренних проблемах. Украина, согласно его словам, находится в регионе, который представляет интерес для Вашингтона. Санкции против РФ будут продлены, вполне вероятно, усилены, военная помощь Украине – сохранена, Россия останется токсичной темой для американской политики», пишет Таран.
Также, по его словам, можно определить темы дальнейших переговоров между США и Украиной – реформы, сближение с НАТО, прекращение агрессии РФ, военная помощь.