Блогер: наш «ChokoPapa» справился с задачей в Вашингтоне

Известный украинский блогер Николай Давыдюк у себя в Facebook пишет о том, что первое, что можно сказать после визита украинского президента в Вашингтон, так это то, что Порошенко ждал и готовился к встрече, об этом говорят правильно подобранные слова, типа путь Украины – это история успеха, что попадает в яблочко мировоззрения Трампа, и это положительный сигнал, ведь сам Трамп на это отреагировал положительно с взаимностью. Также, перед визитом Порошенко, не впервые завели дело против видного члена БПП, мол борьба с коррупцией идет на всех фронтах или же наоборот, США намекнули Порошенко о невыполненном домашнем задании.
По словам Николая Давыдюка, как минимум с дипломатических заявлений и обращений понятно – встреча успешная для Порошенко, осталось дождаться настолько же она удачной будет для страны. «Также, кроме победы над Путиным, встречей с Трампом, Порошенко побеждает и Яценюка, педалировав конституционную реформу, целью которой было его возвращение в качестве канцлера..., постоянно манипулируя своими супер контактами с Вашингтоном... Теперь же, Порошенко обзавелся собственными знакомствами», – написал блогер.
По его мнению, отдельно можно выделить следующие тенденции: изменения формата не будет, и это рефлексия нашей стороны, о летальном оружии вопрос даже не поднимался, хотя и пообещали расширить формат сотрудничества, контакт установлено и возможно качественное продолжение. Николай Давыдюк отмечает, что менее значимым, но интересным моментом есть то, что нашего президента Вашингтонские друзья средней руки уже давно называют – «ChokoPapa», возможно, тонко намекая на сладкую дружбу Украины и США, а может на лишние активы в такого видного политика.