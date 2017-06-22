Блогер: план Б мешает признать мэра Львова жертвой обстоятельств и именно план Б делает голодовку Березюка смешной, а не трагичной

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Известный украинский блогер Сергей Марченко у себя в Facebook высказал мнение, что все разговоры, которые связаны с мусорной проблемой Львова – это чистой воды политика. Состязания политических конкурентов, которые просто «мочат» друг друга. Если говорить о Садовом, то его никто конечно не вывозит в лес и не устраивает с ним там разборки по-черному, но методы, с морально-этической точки зрения – так себе, особенно, учитывая неудобства львовян и гостей культурной столицы Украины.«Что же мешает признать мэра Львова жертвой обстоятельств? Почему голодовка Березюка смешна, а не трагична? Мешает план Б. Каждый «крепкий хозяйственник» обязан иметь план Б. Особенно, если ты – мэр миллионного города. Жители города едят, пьют, моются, ездят в транспорте, пользуются электричеством. Если в городе что-то ломается, крепкие хозяйственники вводят в действие план Б. Подключается резервный водозабор, запасная подстанция, на маршруты выходит другой перевозчик. У плохого хозяйственника плана Б нет», – написал Сергей Марченко. Он отмечает, что в мусорной эпопеи его удивило не отсутствие плана Б у Садового на момент грибовичской трагедии, ведь отсутствие планов Б – это проблема не только мэра Львова, а и других городов. Блогер отмечает, что его поразило то, что плана Б у Садового нет уже больше года и отсутствие этого плана нельзя объяснить сложностями строительства мусороперерабатывающего завода.Сергей Марченко задается вопросом, почему же мэр Львова не спешит решать мусорную проблему на своем уровне? Возможно он заручился поддержкой и и прислушался к своему другу, однопартийцу, а заодно и психологу Олегу Березюку, который посоветовал Садовому, что чем хуже, тем лучше? Что горожане сплотятся вокруг Садового против киевской власти на фоне общих лишений и это приведет к росту электоральной поддержки? Ведь Путину же помогло. Как пишет блогер, исходя из этого становится очевидным, что львовский мусор – это политика, а не техногенная катастрофа.