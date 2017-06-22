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Садового рассекретили: оказывается, он намеренно затягивал мусорную проблему и никакой «блокады» нет

Садового рассекретили: оказывается, он намеренно затягивал мусорную проблему и никакой «блокады» нет
Популярный украинский блогер, который пишет в Facebook под ником Mason Lemberg, рассказывает о том, что не нужно быть великим следователем, чтобы раскрыть задумку мэра Львова Андрея Садового. Для этого нужно всего лишь всего лишь нужно открыть его обращение к горсоветам с просьбой принять мусор Львова. Так вот последнее обращение Садового к местным советам было датировано 28.03.2017, а сейчас 22.06.2017. а именно 28.03.2017 была осуществлена массовая спам-рассылка писем счастья городским головам.

Как пишет блогер, все это говорит о том, что никакой «мусорной блокады» не существует. С момента последних обращений прошло 3 месяца, мусор из Львова вывозился, несмотря на отказы. Теперь возникает вопрос куда вывозилось мусор? Как пишет блогер, хочется откровенно спросить у мэра Львова, почему он за последние 3 месяца не сделал ничего для решения проблемы.

«То, что господин Садовый, осуществляя спам-рассылку писем городским головам, не делал ничего для решения проблемы выглядит абсолютно логично, ведь он знал, что ответом на спам будет отказ. А, чтобы не было отказа надо договориться, обсудить моменты, в том числе оплату за захоронение мусора, объемы мусора и тогда можно на что-то рассчитывать – написал Mason Lemberg. Он добавляет, что Садовый писал письма не для того, чтобы решить проблему, садовый писал спам всем подряд чтобы пиариться, что он что-то делает, хотя спам всем подряд, без конкретики – это не решение проблемы, это сознательное ее игнорирование.
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