Мозговая: живите своей жизнью и не делайте то, что вам не нравится!

Алена Мозговаая, известный украинский продюсер, посоветовала всем украинцам «заняться своей жизнью» и не делать того, что им совершенно не нравится.
Как передает replyua.net, соответствующая запись появилась на странице Мозговой в Фейсбуке. «Если вам не нравятся татуировки - не делайте их! Если вам не нравятся однополые браки или отношения - не вступайте в них! Если вам не нравится кино, книга, музыка - не смотрите, не читайте и не слушайте их!», пишет продюсер. По ее словам, не нужно думать о том, что вы намного нравственнее или умнее других людей, поскольку нужно жить только своей жизнью. Напомним, что ранее Мозговая заявила о том, что все зрадофилы Украины могут паковать чемоданы и ехать в аннексированный Крым или оккупированный Донбасс.
По мнению продюсера, особенно это относится к тем украинцам, которые не согласны с решениями правительства, и к тем, кому не нравятся современные украинские праздники.