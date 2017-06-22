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Дипломат: по какой-то причине Порошенко очень хотел получить фото с Трампом, поэтому придумал причину «до Путина»

Дипломат: по какой-то причине Порошенко очень хотел получить фото с Трампом, поэтому придумал причину «до Путина»
Богдан Яременко, известный украинский дипломат, прокомментировал короткую встречу Петра Порошенко и Дональда Трампа, отметив, что Порошенко тщательно продумал свой визит в США.

Как информирует replyua.net, об этом дипломат написал на своей странице в Фейсбуке. «Банковая точно знала, какой характер будет иметь встреча Порошенко с Трампом (протокольная съемка). Но по какой-то причине получить фотографию с Трампом было для Порошенко столь важно (может, приревновал к славе Климкина?), а других объяснений целесообразности и неотложности этой мощной фотосессии было так мало, что пришлось придумать причину – чтобы до Путина», отметил Яременко. По его словам, не имеет никакого значения, когда прошла эта встреча – до Путина или же после него, и каждому ясно, что такая короткая встреча не могла быть подробной, и уж тем более, даже близко не может стоять рядом с теми переговорами, которые состоятся у Трампа с Путиным.

«Президент Украины летел через океан девять часов. Жил один день в Вашингтоне. Он был не один. Это долго и дорого. И зачем же украинские налогоплательщики раскошелились на круглую сумму?», подытожил Яременко.
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