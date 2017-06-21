Бурштинова мафія: журналіст пояснив, хто може стояти за Розенблатом

Взявшись за нардепа Розенблата, НАБУ нарешті завдало реального удару по бурштинової мафії. Про це на своїй сторінці в Facebook написав відомий журналіст Денис Казанський, передає replyua.net. «Вітаю удар НАБУ по бурштиновій мафії. Очевидно, нарешті це реальний удар, а не та ганебна імітація, яку ми спостерігали раніше, коли кілька років поспіль затримували старателів і дрібних чиновників на Волині », - написав він. Казанський розповів, що зараз детективи НАБУ проводять обшук у керівника компанії Держгеонадра Кирилюка, якого, по слова журналіста «посилено проштовхує в Держгеонадра його ж земляк Борислав Розенблат».
«Цікаво, зачепить того, хто в цьому ланцюжку знаходиться вище Розенблата? Чиє прізвище починається на Бер і закінчується на Ко? »
Нагадаємо, раніше стало відомо про затримання охоронця нардепа Розенблата нібито при отриманні хабара в сумі $ 200 тис. За вирішення питання з ліцензуванням видобутку бурштину. Пізніше ряд ЗМІ з посиланням на джерело в НАБУ повідомили, що хабар, за яку затримали охоронця, призначалася двом парламентаріям, в тому числі народному депутату фракції «Народний фронт» Максиму Полякову. Сам Поляков назвав дії НАБУ політичним замовленням, а також заявив про тиск на його дружину і помічників.