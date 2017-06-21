Саакашвили впал в истерику из-за возможного лишения украинского гражданства, пообещав остаться в Африке

Михаил Саакашвили, грузинский политик и бывший глава Одесской области, снова заявил о том, что его пытаются лишить украинского гражданства. Как информирует replyua.net, об этом политик сообщил на своей странице в Фейсбуке, и подчеркнул, что о скором лишении гражданства он узнал от проверенных источников в администрации Порошенко.
Саакашвили уверен, что его лишат гражданства в тот момент, когда он будет находиться с визитом в Брюсселе, и это будет сделано только с одной целью – чтобы он уже никогда не смог жить и работать в Украине, и из Бельгии ему придется возвращаться не в Украину, а в другую страну. «После Брюсселя меня не пустят обратно в Украину, так как президент лишит меня гражданства. Видимо, дело в том, что Порошенко слишком волнуется, что по протоколу на саммите в Брюсселе меня с ним должны усадить за один стол, и решил меня припугнуть, чтобы я не поехал», уверен политик.
По его словам, все думают, что он собирается в Брюссель, но на самом деле в его планах была поездка в Африку, в Танзанию, где он должен принять участие в конференции по борьбе с коррупцией. По мнению Саакашвили, он может остаться в Африке, если будет лишен украинского гражданства.