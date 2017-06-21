Политолог: нюансы законопроекта о реинтеграции Донбасса

Официальный текст законопроекта о реинтеграции Донбасса еще не был обнародован, однако сейчас уже можно назвать несколько ключевых идей, хотя и эскиз проекта видели немногие. Как передает replyua.net, об этом в блоге на Новом времени пишет политолог Владимир Фесенко.
По его словам, нужно обратить внимание на то, что законопроект назовет территории Донбасса, которые не контролируются киевскими властями, оккупированными, кроме того, проект предусматривает и трансформацию правового режима АТО в новый правовой режим. «Поскольку в общественном мнении АТО критикуется, и люди считают, что пора называть войну войной, в новом законе будет предпринята попытка назвать события, происходящие на востоке Украины, войной, но без объявления войны. Трансформация режима АТО пройдет именно в этом направлении», отмечает Фесенко.
По его словам, теперь война будет называться войной, однако объявляться она не будет, поскольку такое решение может привести к эскалации и обострению боевых действий на Донбассе. «Именно по этой причине неконтролируемые территории будут обозначены как временно оккупированные, но это должно быть сделано так, чтобы сохранить отличие между статусом аннексированного Крыма и непрямой оккупацией Донбасса», считает политолог.