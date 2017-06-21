Публицист подсказал Киеву, как нужно возвращать Донбасс

Александр Невзоров, известный российский публицист, считает, что Киеву необходимо на какой-то промежуток времени «отказаться» от Донбасса – просто забыв о нем, поскольку только таким способом можно вернуть оккупированные территории.
Как информирует replyua.net со ссылкой на страницу Невзорова в Инстаграме, публицист подчеркнул, что план возвращения Донбасса очень простой, хотя до сих пор им так и не воспользовались. «Для этого о Донбассе Украине следует на какое-то время просто наглухо забыть. Забыть о нем, как о прокаженной чумной территории, прекратить обстрелы, прекратить интерес СМИ к этой теме, и как только интерес Киева к Донбассу исчезнет, немедленно исчезнет интерес и у России тоже», считает Невзоров.
По его мнению, когда восток Украины станет никому не нужным, «там обязательно все рухнет», поскольку социальные механизмы в «республиках» больше не существуют, и Донбасс продолжает жить только за счет подачек, которые присылает ему Москва. «Как только подачки от РФ закончатся, тогда рухнет абсолютно все, и Донбасс можно будет взять голыми руками», уверен публицист.