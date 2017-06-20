Журналист рассказал, как мусор для Садового стал не бизнесом, а политическим пиаром

Популярный украинский журналист и блогер Виктор Уколов у себя в Facebook высказал свое мнение, почему мэру Львова Андрею Садовому настолько выгоден пиар на мусоре. Во-первых, по мнению Уколова, потому что так все бы говорили о джазовом фестивале на российские деньги, а говорят о проблемах мусора. Блогер отмечает, что, несмотря на то, что Садовый говорит о том, что Львов потопает в мусоре и городу грозит экологическая катастрофа, но мусор почему-то не мешает проведению фестиваля во Львове.
Как пишет Виктор Уколов, во-вторых, мусорный пиар выгоден Садовому потому что, если кто-то бросит камень в огород меру Львова, обвинив его в гибели людей год назад, тот, используя депутатов своей партии, начнет рассказывать о политических преследованиях. В-третьих, мусор – это спасательный буек для Садового, потому, что всю критику за бездействие в свой адрес он оправдывает перед львовянами и всем народом мнимым сопротивлением власти. «Та же Оксана Сыроед, как заведенная, заявляет, что свалку подожгли, хотя уже было расследование и уже доказано, что это ложь», – написал Виктор Уколов.
Он добавляет, что место голодовки Березюка – возле администрации президента выбрано не случайно – Садовый мечтает быть президентом, но еще не понял, что на мусоре президентом не станешь.