Березовец: американские дипломаты уверены, что встреча Порошенко и Трампа станет новым этапом отношений Украины и США

Популярный в Украине политтехнолог и блогер Тарас Березовец на своей странице в Facebook высказал мнение, что встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом США Майком Пенсом и советником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером – это сильный сигнал начала нового этапа отношений Украины и США.
Как пишет Березовец, таким образом объясняют визит американские дипломаты и представители консервативных think tanks. «Формат drop-in в администрации Трампа, то есть коротких переговоров, типичен для 90% встреч нового президента США, не очень любящего дипломатический этикет. Об этом нам заявили в Heritage Foundation, ведущем think tank, близком к нынешней администрации. Именно в Heritage завтра пройдет рабочий завтрак Порошенко с представителями экспертного и бизнес сообщества», – написал Березовец.
В то же время политтехнолог отметил, что не стоит расслабляться, ведь от Трампа можно ожидать каких угодно сюрпризов. В частности многие эксперты ожидают наконец-то услышать от хозяина Белого дома позицию относительно российской агрессии на Донбассе.