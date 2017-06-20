Блогер: в Украине уже запущен шикарный телепроект, по сравнению с которым «Дом-2» - мыльная опера

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Популярный в Украине блогер Андрей Швец у себя в Facebook пишет о том, что он придумал новое рейтинговое реалити-шоу, на которое не нужно так много затрат, как сегодня требуют известные продюсеры для популярных ток-шоу.Как пишет Андрей Швец, шаг первый уже сделан: на ступенях перед администраций президента голодает «узник принципов», мужественный герой со злом и мусором, который набрался храбрости бросить вызов самому кровожадному из когда-либо живших на этой планете тиранов. Имя этому юноши некий Олег Березюк. Шаг второй: на той же локации, можно сказать по соседству с бесстрашным Березюком установили киоск с манящей шаурмой. В ней аккуратный полный араб, в белом фартуке заворачивает в нежный лаваш кусочки румяной баранины, свежие овощи, салат и оливки. Шаг третий: всю Банковую нужно по максимуму напичкать онлайн-камерами, дронами пригласить на круглосуточное дежурство самые рейтинговые телеканалы не только Украины, но и Европы, можно даже РФ.По словам блогера, шаг четвертый он же решающий: выжидание. Андрей Швец прогнозирует, что это будет неповторимое шоу. Зрители смогут, что называется вместе с героем пережить нелегкие моменты, как Березюк пройдет все пять стадий на пути к неизбежному, от отрицания и гнева до депрессии и принятия. «В этом телешоу будет весь калейдоскоп человеческий эмоций, слезы, смех, нерв, одиночество, верность принципам, борьба за идеалы, воля к победе, горечь поражения, любовь, дружба и предательство... Можно даже тотализатор устроить, без регистрации и СМС», – резюмировал блогер.