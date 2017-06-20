Эксперт: на самом деле мы наблюдаем не мусорную блокаду Львова, а личную блокаду Садового

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«Мусорная блокада» – это новый тренд в украинской политике. Ведь раньше кандидатов просто устраняли, путем использования оружия или выдавали яркий компромат на политика. Теперь же, используя мусор, просто лишают рейтинга, который в отличии от мусора во Львове не остается на прежнем месте, а тает, словно мартовский снег. Об этом на своей странице в Facebook пишет известный украинский финансист Сергей Фурса.По его словам, с точки зрения политики в чистом виде условная правящая верхушка сделала отличный ход – нашла у своего политического конкурен6та самое больное место и вовремя надавила на него. Не важно то, что мэр Львова Андрей Садовый развел коррупцию на свалках и превратил культурную столицу Украины в одну большую свалку. Важно то, что Садовый не выполнил свои предвыборные обещания и теперь это грозит экологической катастрофой для всех избирателей. Именно поэтому фракция БПП сегодня в парламенте призвала Садового уйти в отставку.По мнению Сергея Фурсы, из-за того, что Садовый реально не в состоянии решить мусорную проблему во Львове, депутатам «Самопомочи» приходится голодать, потому как по-другому сопротивляться они не могут, приходится идти в гибридную контратаку, надеясь переломить ситуацию.