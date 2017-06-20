Эксперт: если изменить формат АТО, Украина может получить от США летальное оружие

Владимир Манько, известный политический эксперт, в блоге на Гордоне пишет о том, что изменение формата АТО может привести к кардинальным переменам, а Соединенные Штаты предоставят Украине летальное оружие, информирует replyua.net.
По словам Манько, уже ясно, что формат будет установлен совершенно новым законом, и у него имеется надежный источник, который рассказал, что нужно ожидать Украине. «Самооборона с возможностью военного ответа вместо АТО – вот новый формат, который будет установлен законом Украины. Кроме принципов НАТО, за основу взяты принципы ООН, а также национальное законодательство в сфере безопасности и обороны», отмечает эксперт. По его словам, будет установлена понятная цель – необходимо вернуть оккупированные территории, и это можно реализовать только политическими и дипломатическими путями.
«Предложенный формат может укрепить международную проукраинскую коалицию, повысит авторитет Украины в мире, как страны-миротворца, углубит сотрудничество с НАТО, приблизит Украину к Евросоюзу», уверен Манько. Он отметил, что переход к самообороне даст новые финансовые возможности стране – ею заинтересуются инвесторы и международные институты.