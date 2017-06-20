Журналист: Садовому надоело быть мэром, теперь он хочет стать «жертвой политического давления и репрессий»

Популярный украинский журналист и блогер Виктор Уколов у себя в Facebook пишет о том, что так называемое «голодания» нардепов от фракции «Самопомич» происходит на лестнице «Дома с химерами» не случайно, потому что оно необычное.
Как пишет журналист, глава парламентской фракции «Самопомич» Олег Березюк пошел голодать под окнами администрации президента, как только самолет с президентом улетел в США. При этом совсем никто не говорит, что на счетах Львова или 700 или 800 миллионов гривен, такому бюджету может позавидовать любой другой город Украину. Следовательно, за год вполне можно было построить мусороперерабатывающий завод на основе софинансирования с инвестором.
По словам Уколова, с помощью премьера Гройсмана было выделено 14 площадок в области под новую свалку и 20 городов подписали меморандум, чтобы принимать львовский мусор. «Цель необычного голодания на самом деле – не решить проблемы Львова, а решить проблемы Садового, которому именно сейчас критически необходимо сымитировать сопротивление и давление власти. Ведь тогда Садовый в случае чего, будет «жертвой политического давления и репрессий», – подытожил журналист.