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Дипломат: от антироссийских санкций в Европе пострадают десятки тысяч людей

Дипломат: от антироссийских санкций в Европе пострадают десятки тысяч людей
Владимир Огрызко, бывший глава украинского МИДа, высказал мнение о том, что от санкций, введенных против России, пострадает практически вся Европа.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Новое Время, дипломат считает, что самые большие потери ожидают Австрию, Францию и Германию, и в результате введенных ограничений десятки тысяч европейцев потеряют работу. «Сенат США поддержал законопроект, расширяющий санкции против России. В ответ лидеры Германии и Франции уже заявили, что американские санкции не должны сказываться на европейцах, а Трамп должен согласовывать такие шаги с коллегами в ЕС», пишет Огрызко. По его словам, складывается очень непростая ситуация, поскольку интересы Евросоюза и Соединенных Штатов перестали совпадать по многим вопросам, однако Европа продолжает посылать России сигнал о том, что она должна поменять свою политику, иначе, в противном случае, ЕС не подаст ей руку.

«Если Трампу удастся убедить европейцев, что вместо углубления зависимости от российского газа, от него лучше отказаться на более благоприятных условиях, то шанс у них договориться будет», считает дипломат.
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