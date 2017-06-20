Блогер: український президент перемагає російського, у негласній гонці: хто ж перший зустрінеться із Трампом

Відомий український блогер Микола Давидюк на своїй сторінці в Facebook пише про те, що декілька останніх днів просто таки підірвали інформаційний простір важливими для країни подіями. Порошенко вилетів до Трампа – країна в надії мирного плану для Донбасу. Український президент перемагає російського, у негласній гонці: хто ж перший зустрінеться із Трампом. Хоч РФ ще й досі не покидає шанси зірвати зустріч. Друге, багатьох цікавить хто саме допоміг пролобіювати зустріч гаранту? Ходять чутки про одного із олігархів.
Як пише блогер, доки президента немає, під його адміністрацією зручно вмостився нардеп Олег Березюк і оголосив голодування – забувши про те, що цей інструмент уже дискредитовано роки на два, завдяки Савченко. Політично його рішення правильне, в США це вдарить по Порошенку на рівні сенаторів та технічно це ніяк не допоможе Львову вирішити їх сміттєві проблеми. Доки Березюк голодує, його колеги Саакашвілі та Ляшко доволі тихо, але масштабно продовжують гастролювати країною. Політичний закон рукостискань та загальних виступів діє краще ніж ТВ та кабінетна політика.
Як пише блогер, не залишився в боргу і прем’єр Гройсман, який закликав міста і села приймати сміття зі Львова та почав підготовку до зимового сезону. «Тиждень обіцяє бути цікавим на події та спекуляції, в Київ повернулись депутати на пленарні засідання», – резюмував Микола Давидюк.