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Политолог: чувствуется, что Березюк – опытный психолог, но плохой актер, который подставил Садового

Политолог: чувствуется, что Березюк – опытный психолог, но плохой актер, который подставил Садового
Известный украинский политолог Виктор Таран у себя в Facebook пишет о том, что мы стали свидетелями быстрого рождения, и не менее быстрой смерти очередного «политического мифа». Моделирование в глазах избирателя альтернативной реальности, в которую последний обязан безоговорочно поверить, необходимый атрибут деятельности политика. Так рождаются политические мифы, которые политики нам ежедневно навязывают с целью достижения ключевой цели – власти. Инструменты влияния разные – популизм, эмоции, передергивание фактов, манипуляции в СМИ, но лучше всего действует создание картинок в основе которых лежат архетипы определенных ситуаций и аллегорических образов, функциональная символика, которых соотносится по линии «Добро» и «Зло».

По словам политолога, однозначно, лидером создания политических мифов, где главной идеей будет противостояние «Добра» и «Зла» была и остается Тимошенко. Вчера эстафету попытались перехватить ее коллеги по оппозиции. С точки зрения «драматургии постановки» «Самопомощь» выбрала идеальные образы, все-таки чувствуется, что Олег Березюк опытный психолог. «Герой, идет «к вражеской цитадели» на борьбу с абсолютным Злом, поскольку не может больше смотреть на мучения «народа». Четкая идентификация главного Зла, которого необходимо наказать, чтобы проблема была устранена. Однако, создание политического мифа требует тщательного соблюдения всех деталей и нюансов производимого сценария. В противном случае миф будет развенчан», – написал Виктор Таран.

По его словам, камнем преткновения стали две маленьких неувязки: почти год избиратели наблюдали противостояние по линии Садовый и Гройсман. Сегодняшняя резкое изменение персонажей на пару Березюк и Порошенко стало неожиданным для всех. Кто теперь главный положительный герой не понятно: Березюк или Садовый? Почему Березюк пошел «страдать» и бороться за народ, а Садовый нет? Гораздо логичнее с точки зрения создания политического мифа выглядел приезд Садового в Киев, где Андрей Иванович должен был развернуть активную деятельность. И только при этих условиях образ главного героя в глазах избирателя зафиксировался, а политический миф состоялся. Вторая проблема, вытекающая из первой. Герой пришел воевать в «цитадель зла», а там – никого нет и в ближайшие дни не будет, с кем воевать? Где противостояние? Борьба? Интрига? Победа? Возможно даже сакральное поражение? «Вместо этого наблюдаем «одинокий» никому не интересующий пикет, ведь «Метафорическое Зло» поехало за океан. И что хуже для Героя – Оно поехало искать помощь у сил Добра (американцев) для борьбы с Всемирным Злом – Россией. Эмоция и экспрессия будут с каждым днем спадать, а главные противостояния постепенно перейдут на новое политическое поле – парламент. Вот и сказке, то есть политическому мифу, конец, а кто за ним наблюдал тот молодец», – резюмировал политолог.
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