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Блогер: президент повернеться з перемогою з США, адже в Україні вже проведено священний ритуал

Блогер: президент повернеться з перемогою з США, адже в Україні вже проведено священний ритуал
Відомий український блогер Павло Правий на своїй сторінці в Facebook пише про те, що вже за старою доброю традицією «патріоти» України приходять підтримати свого президента під час його важливих закордонних поїздок. Щойно президентський літак відривається від злітної смуги, під хату голови держави або під вікна його кабінету з`являються різні люди вимагати від президента чого-небудь. Не важливо чого – просто це такий ритуал на щастя – наче як дощик в дорогу.

За словами Павла Правого, цього разу побажати щастя Петру Порошенку прийшов депутат Березюк з партії «Самопоміч». Аби він мав привід це зробити, зранку депутати Миколаївської міської ради Львівської області від «Самопомочі» зірвали ухвалу про прийом сміття зі Львова на смітники Миколаєва.

Павло Правий пише, що ні, це не маразм, як дехто може подумати. Це – такий ритуал. Чим абсурдніші вимоги до президента, поки він вирішує нагальні зовнішньополітичні справи в ЄС або США – тим вдалішим буде його вояж. Ну, а, якщо при цьому ще й 3-4 години поголодувати... «Так що безсумнівно, робоча поїздка Петра Порошенка до США та його зустріч з американським президентом дадуть дуже гарні плоди. Перевірено практикою», – резюмував блогер.
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