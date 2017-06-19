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«Візьми і зроби» еволюціонувало в «Сиди і не патякай», – журналістка

«Візьми і зроби» еволюціонувало в «Сиди і не патякай», – журналістка
Відома українська журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва на своїй сторінці в Facebook пише про те, що Садовий мер Львова 11 років. Він упевнено роздавав інтерв'ю про те, як Львів отримав титул культурної столиці. «Кореспонденти-фокуси-новиє врємєна» присвячували обкладинки успішному меру, однак Садовий тягнув із півстолітніми Грибовичами як міг, і нині львівське сміття, а не кава зі Львова є символами центру Галичини», – написала блогер.

За її словами, по суті, саме місцева влада має розбиратися зі сміттям. Натомість через жадібність Садового і невміння його переконувати місцеві громади та депутатів: своїх, чужих, дружніх – ми отримали по всій країні таємне вивезення львівського сміття. Президент Петро Порошенко готує ґрунт для виграшу другого президентського строку. Зашквар Садового – ідеальна тема, як утилізувати серйозного конкурента. Як владі показати, що опозиція зі статусним амбітним передвиборчим лозунгом «візьми і зроби» – ще імпотентніша та безглуздіша ніж найпроблемніші нинішні керівники.

На думку Марини Данилюк-Ярмолаєвої, ідея Березюка поголодувати заради вирішення сміттєвого колапсу – приклад піару нижче плінтуса. Майбутні два парламентські тижні нагадуватимуть шоу «Дом-2», оскільки всі хотітимуть відзняти сюжет із Березюком, який годується енергією сонця і води під адміністрацією президента. «Фракція «Самопоміч» остаточно здулась. Коли амбітні депутати зі статусами – Сироїд, Сотник катаються на сходах Будинку з Химер, знаючи, що Порошенка взагалі в країні нема – про поїздку до Вашингтону повідомляли ще два тижні тому, це якась імпотентність. Чи можна чекати від таких законотворців серйозних і глобальних рішень?», – резюмувала блогер.
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