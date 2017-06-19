валюта
СпецтемаПутин дал понять, что уже подписаны инструкции по уничтожению жителей «ДНР» и «ЛНР», – политолог

Блогер: пану Березюку важливо не розпухнути під час «голодування», як це зробила наша Надія

Блогер: пану Березюку важливо не розпухнути під час «голодування», як це зробила наша Надія
Блогер під ніком Mason Lemberg на своїй сторінці в Facebook пише про те, що станеться від того, що пан Березюк перестане жерти в їдальні Верховної Ради, а буде перти тигрові криветки в ничку, пан Садовий почне чистити Львів? Чи пан Садовий перестане грати в ці ігри, коли за його гроші його ручні активісти малюють йому «соціологію» про падіння рейтингів Порошенка у Львові від «сміттєвої блокади»? Чи пан Садовий зніме корону зі сміття і нарешті поговорить з міськими головами інших міст, щось в них попросить, домовиться? Домовиться з людьми?

За словами блогера, нічого такого не станеться, тому тут пану Березюку, будучи в тренді тої шизофренії, яку вони собі придумали і в якій вони живуть, важливо дотримуватися двох правил: не розпухнути під час «голодування», як це зробила наша Надія. Друге правило: під час пленарних тижнів завалитися з «голодухи» в сесійному залі, зігравши роль жертви влади. «Але, я думаю, пан Березюк з місією справиться. Судячи по його декларації, сумам доходів і сумам видатків, він вже 9 років живе без їжі, а після роботи грає на гітарі на площі Ринок, щоб кредити сплачувати», – написав блогер.

Він зауважує, що тільки от цей черговий піар «європейських реформаторів» під гаслами «візьми і зроби» не вирішує проблему сміття, але, виходить так нам і треба, якщо ми готові жити в смітті, аби тільки хтось відімстив Порошенку за те, що той не чарівник і не здійснив наші власні фантазії про те, що ми мали жити ліпше ніж поляки.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Портников: Путин точно не ожидал такого от украинцев

Срочно: Донік: Назріває щось цікаве - Гіркін закликав російських бойовиків тікати з Донбасу
Важное за сутки
18 июн 2017
13706

Ейдман: обмовки Путіна свідчать про серйозні проблеми в психосексуальній сфері

Відомий політолог-«путінолог» Ігор Ейдман у своєму Фейсбук вказав на деякі ознаки серйозного психологічного розладу, наявного в російського президента Володимира Путіна, - про це інформує replyua.net.

18 июн 2017
12107

Кримський Бандерівець: Майдан тепер докотився до окупованої Керчі (відео)

Кримський Бандерівець розповів про те, як мешканці окупованого півострову оцінюють теперішнє становище Криму, - про це replyua.net повідомляє, посилаючись на щоденний дайджест, розміщений оглядачам в

Последние новости

«Візьми і зроби» еволюціонувало в «Сиди і не патякай», – журналістка

Громадяни РФ втрачають інтерес до «прямої лінії» до президента

Турчинов пропонує альтернативу АТО - Парубій

Ким Ахеджаков рассказал о трех шагах, которые стоило бы сделать Садовому

Аналитик: голодовка Березюка – привлечение внимания «Самопомочи» перед досрочными выборами львовского мэра

Пранкер Седюк поскаржився в поліцію на Ківу

Туроператори: росіян більше не цікавить відпочинок в окупованому Криму

Ахеджаков: усиления санкций США – не ждите, предоставления оружия – не ждите, а вот Тесла или Apple в Украине – вполне возможно

Дорн планує виступити на фестивалі в Росії

Блогер про АТО: літо та осінь будуть цікавими і «спекотними»

Политолог: поездка Порошенко в США важна Киеву не меньше, чем Вашингтону

Липецька фабрика повністю припинила свою роботу

РФ буде постачати вертольоти для єгипетських «Містралей»

Дорн засобирался в Россию

Вперше за 30 років Іран випустив ракету по території іншої країни

«Протестую против издевательства над Львовом и объявляю голодовку», - Березюк

Донік: поки барижна влада торгує на крові, патріоти голодують під Банковою

Відомо, скільки українців зібралися відпочивати в цьому році в Криму

Німецькі поліцейські можуть попросити в українців, котрі в’їжджають до ЄС, зняти з картки частину грошей

Манн: Порошенко поехал к Трампу, но ни одно агентство так и не сообщило о встрече президентов, и может повториться «нахальство Климкина»

 Новости за день