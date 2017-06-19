Блогер: пану Березюку важливо не розпухнути під час «голодування», як це зробила наша Надія

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Блогер під ніком Mason Lemberg на своїй сторінці в Facebook пише про те, що станеться від того, що пан Березюк перестане жерти в їдальні Верховної Ради, а буде перти тигрові криветки в ничку, пан Садовий почне чистити Львів? Чи пан Садовий перестане грати в ці ігри, коли за його гроші його ручні активісти малюють йому «соціологію» про падіння рейтингів Порошенка у Львові від «сміттєвої блокади»? Чи пан Садовий зніме корону зі сміття і нарешті поговорить з міськими головами інших міст, щось в них попросить, домовиться? Домовиться з людьми?За словами блогера, нічого такого не станеться, тому тут пану Березюку, будучи в тренді тої шизофренії, яку вони собі придумали і в якій вони живуть, важливо дотримуватися двох правил: не розпухнути під час «голодування», як це зробила наша Надія. Друге правило: під час пленарних тижнів завалитися з «голодухи» в сесійному залі, зігравши роль жертви влади. «Але, я думаю, пан Березюк з місією справиться. Судячи по його декларації, сумам доходів і сумам видатків, він вже 9 років живе без їжі, а після роботи грає на гітарі на площі Ринок, щоб кредити сплачувати», – написав блогер.Він зауважує, що тільки от цей черговий піар «європейських реформаторів» під гаслами «візьми і зроби» не вирішує проблему сміття, але, виходить так нам і треба, якщо ми готові жити в смітті, аби тільки хтось відімстив Порошенку за те, що той не чарівник і не здійснив наші власні фантазії про те, що ми мали жити ліпше ніж поляки.