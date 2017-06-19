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Известный предприниматель о Садовом: политика навернет тебя из-за угла бейсбольной битой, не разбирая, какие у тебя там джазовые фестивали

Известный предприниматель о Садовом: политика навернет тебя из-за угла бейсбольной битой, не разбирая, какие у тебя там джазовые фестивали
Известный предприниматель Александр Деркач на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что, если смотреть на всю эту Львовскую эпопею, то становится понятно, что сюра все больше – горы мусора на улицах и во дворах, гневные письма мэра Львова Садового в Киев, ироничные дули в ответ из Киева.

Как пишет блогер, и вот сегодня начинается развязка в виде потешной голодовки главы фракции «Самопомич» Березюка в наглаженных брюках с книжкой на ступеньках администрации президента. «Уже и не разберешь, кто прав и где та правда. Львовянам виднее, ведь они, по словам их же мэра, в заложниках. Так бывает всегда. У нас, во всяком случае. Политика ревнивая дама и измен не прощает. Если ты политик, будь политиком, если ты бизнесмен, будь бизнесменом, если ты мэр, будь мэром», – написал Александр Деркач.

Он добавляет, что, если кто-то хочет заниматься политикой, тот пусть идет в политику, ведь одним местом на двух стульях не усидишь, потому что политика рано или поздно навернет тебя из-за угла бейсбольной битой, по основному месту, не разбирая, кто там с тобой рядом и какие у тебя джазовые фестивали.
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